Нові програми підтримки бізнесу

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час форуму "Влада та бізнес: від діалогу до партнерства", який відбувся в Києві, передає 24 Канал. За його словами, уряд уже готує нові кроки в межах програми підтримки.

Дивіться також Молоді українці отримають гранти на старт власної справи

Ідеться про збільшення обсягів грантового фінансування, розширення локалізації у державних закупівлях, а також реформу трудового законодавства.

Ми працюємо з партнерами для підтримки всіх форм стійкості в Україні – від енергетики до забезпечення соціальних виплат, а отже й можливості наших людей купувати українські товари та послуги,

– зазначив Зеленський.

Зауважте. Президент наголосив, що політика підтримки вітчизняного підприємництва вже показала високу ефективність. Серед інструментів – гранти, доступні кредити, допомога з експортом та програми стимулювання попиту на українські продукти.

Перевірки бізнесу

Окремо Зеленський нагадав, що вже доручив підготувати рішення про тривалий мораторій на перевірки бізнесу – як ще один крок до покращення умов для підприємців.

"Ми усвідомлюємо – не тиском, а економічним зростанням маємо наповнювати бюджет. Потрібен діалог і повага, як держави до бізнесу, так і бізнесу до правил", – додав він.

Президент також наголосив на необхідності мінімального та раціонального регулювання, ефективного державного лобіювання українського бізнесу у світі та створення умов для розкриття потенціалу підприємців.