Состоится ли раскрытие банковской тайны

Как заявил заместитель министра финансов Денис Улютин, Минфин ведет состав дискуссию с НБУ относительно банковской тайны, передает 24 Канал со ссылкой на видео от члена финансового комитета Рады Ярослава Железняка в Telegram.

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Относительно банковской тайны, я вам честно скажу: да, мы ведем дискуссию с Национальным банком относительно доступа к банковской тайне,

– сказал Улютин во время обсуждения законопроекта о реестре счетов и банковских сейфов.

Кроме того, господин Денис добавил, что в любом случае, это случится, заявив, что финансовые реформы от Минфина не понравятся чиновникам.

Что такое банковская тайна Это информация о финансовом состоянии клиента. Банки являются гарантами тайны счета. Однако есть обстоятельства, определенные законом, когда банковская тайна может быть раскрыта. Речь идет о запросе или с разрешения клиента, по решению суда и по письменному требованию определенного органа, который имеет соответствующие полномочия (налоговая, Антимонопольный комитет, правоохранительные органы и т.д.).

Почему банковскую тайну хотят отменить

В последнем меморандуме с МВФ Минфин сообщил, что будет пытаться расширить основания для досудебного доступа налоговиков к информации о поступлениях на банковские счета. Однако в НБУ изначально выступают категорически против этого.

Значение института банковской тайны является не менее важным, чем определенный в Конституции принцип презумпции невиновности, которая составляет фундамент доверия в обществе,

– заявил глава НБУ Андрей Пышный.

В то же время Минфин заявляет, что следующие 3 года даже если банковская тайна будет не отменена, то она будет существенно ослаблена.

Интересно, что в комментарии 24 Канала экономист Олег Пендзин рассказывает, что пока не зарегистрировано ни одного законопроекта, который бы позволял Государственной налоговой службе Украины без решения суда получать информацию об объемах средств на счетах украинцев.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Есть законопроект по поводу создания реестра открытия счетов и банковских сейфов. Но это не означает раскрытие банковской тайны.

В рамках документа не планируется передать информацию о движении средств на этих счетах. Просто соответствующие органы будут автоматически получать информацию о наличии счетов, говорит Пендзин.