Планирует ли правительство дать разрешение на раскрытие банковской тайны

Даниил Гетманцев настаивает на том, что нынешнее правительство не примет решение о раскрытии банковской тайны, сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа.

Читайте также Как пошлины Трампа повлияли на рынок ЕС: такого не ожидал никто

Даниил Гетманцев Народный депутат Украины Шанса на открытие банковской тайны налоговой в ближайшее время нет. Уже писал: такое решение не пройдет через Верховную Раду этого созыва.

Ранее Гетманцев отмечал, что сейчас в Комитете Верховной Рады нет ни одного законопроекта в котором бы речь шла о открытии банковской тайны. Нардеп называет информацию, которую распространяют СМИ фейковой.

Обратите внимание! Эта информация появилась в СМИ, в частности, через правительственную Национальную стратегию доходов до 2030 года, Именно там есть инициатива, относительно раскрытия банковской тайны, чтобы побороть неуплату налогов.