Что именно смогут узнавать нотариусы

Отныне нотариусы будут иметь право получать информацию о банковских счетах физических лиц для установления опеки над их имуществом в случае признания лиц безвестно отсутствующими или пропавшими без вести при особых обстоятельствах, сообщает 24 Канал.

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Что смогут узнавать нотариусы:

наличие счетов, вкладов или электронных кошельков физических лиц;

остатки средств, электронных денег или банковских металлов на счетах;

информацию о движимом имуществе, которое находится на хранении или в залоге банка;

наличие договоров аренды индивидуальных банковских сейфов;

данные о счетах условного хранения (эскроу) и средства на них, предназначенные для бенефициаров.

Важно! Эти данные будут предоставляться для принятия мер по защите имущества лиц, которых суд признал безвестно отсутствующими или пропавшими без вести. Это позволит членам семьи таких людей законно заниматься их имуществом до их возвращения.

Что еще изменится

Банковская тайна в отношении имущества также может быть раскрыта по запросам нотариусов, должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных на осуществление нотариальных действий, а также консульских учреждений.

Это будет осуществляться для принятия мер по защите наследственного имущества.

Важно! В частности, речь идет о выдаче свидетельства о праве на наследство или права собственности на долю в общем имуществе супругов на основании соответствующего заявления или в случае смерти одного из супругов.