Чи планує уряд дати дозвіл на розкриття банківської таємниці

Данило Гетманцев наполягає на тому, що теперішній уряд не ухвалить рішення про розкриття банківської таємниці, повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа.

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Данило Гетманцев Народний депутат України Шансу на відкриття банківської таємниці податковій найближчим часом немає. Вже писав: таке рішення не пройде через Верховну Раду цього скликання.

Раніше Гетманцев зазначав, що зараз у Комітеті Верховної Ради немає жодного законопроєкту в якому б йшлося про відкриття банківської таємниці. Нардеп називає інформацію, яку поширюють ЗМІ фейковою.

Зверніть увагу! Ця інформація з'явилася у ЗМІ, зокрема, через урядову Національну стратегію доходів до 2030 року, Саме там є ініціатива, відносно розкриття банківської таємниці, щоб побороти несплату податків.