Яким буде курс євро до кінця 2025 року

Долар продовжує падати, а євро – рости, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Факти".

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Курс гривні до євро визначається на основі кроскурсів. Тобто вираховується зміна курсу євро до долара та, відповідно, зміна курсу долара до гривні, повідомили у пресслужбі Національного банку України на запит "Фактів".

Останнім часом спостерігається послаблення долара стосовно інших валют. Як наслідок, попри відносну стабільність курсу до долара, до євро гривня послабилася. Причина – коливання курсу європейської валюти до долара.

Подальша динаміка курсу гривні до євро визначатиметься коливаннями курсу пари долар / євро на світових ринках, – зазначають в НБУ.

Отже, Національний банк не прогнозує курс гривні до іноземних валют і не має кількісних цілей щодо його рівня. Завданням НБУ є збереження стійкої ситуації на валютному ринку.

Рекорд курсу євро

Офіційний курс євро досяг рекордного рівня 2 липня. Тоді офіційний курс євро складав 49,40 гривні, тобто його ціна виросла на 42 копійки від 1 липня.

3 липня курс дещо знизився, нині його ціна становить 49,13 гривні.

Чого чекати від валют наступного тижня

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу прогнозує, що у першій половині липня курсові показники долара США залишатимуться в межах травня – червня. Водночас офіційний курс буде нижче позначки початкового курсу 2025 року в середньому на 0,5 – 2%.

Попри те, що долар і євро є і залишаться досить міцними валютами світу, на які орієнтується понад 90% світової економіки (при цьому частка долара складає аж 80%), ми не виключаємо певні ситуативні зміни вартості цих валют, – каже Лєсовий.

Однак не варто чекати якогось глобального знецінення ані долара, ані євро.