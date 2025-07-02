Офіційний курс валют
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,81 гривні. Тобто ціна американської валюти зросла на 4 копійки від 1 липня. Офіційний курс євро складає 49,40 гривні, тобто його ціна виросла на 42 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Станом на 3 липня курс валют буде такий:
- долар – 41,81 гривні;
- євро – 49,13 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на 2 липня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,50 гривні, продаж – по 42,10 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,77 гривні, продаж – по 41,76 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 41 гривні, продаж – по 41,90 гривні.
Що прогнозують для курсу валют
Якщо цього тижня курс долара прогнозують у діапазоні від 41,6 гривні до 42 гривень, то курс євро – від 46,5 гривні до 48,5 гривні на готівковому ринку, спрогнозував для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий.
Курсові показники можуть як зростати, так і знижуватися. Але попри все ці зміни будуть мінімальними.
Банкір додає, що на ринку валют буде відбуватися максимальне цінове наближення між безготівковим курсом та готівковим курсом.