Що готують в ЄС щодо протидії новим митам Трампа?

ЄС посилюватиме дипломатичні та торговельні зв'язки з Канадою, Японією та іншими країнами, які постраждали внаслідок нових погроз Трампа щодо мит, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Відтак зі слів глави відділу конкуренції ЄС Тереса Рібера, Брюссель має намір розширити торговельні угоди з Індією і країнами азійсько-тихоокеанського регіону.

Наприклад, з Індією переговори можуть завершитися до кінця цього року.

Нагадуємо! Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про продовження дій заморожених контрзаходів проти США до 1 серпня, що дасть шанс на переговорний процес. Натомість зараз триває також підготовка до можливої нової хвилі кроків у відповідь проти заходів США.

Відомо, що президент Франції Еммануель Макрон наголошує на прискореній підготовці надійного пакета контрзаходів, якщо угоди не буде досягнуто до 1 серпня.

А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що 30% тариф від США стане ударом "у серце" для німецького експорту. Він заявив на важливості єдності в ЄС та діалогу зі США.

Які ризики можуть сколихнути Європу внаслідок американських мит?

За даними аналітиків з Goldman Sachs, введення США 30% мит призведе до зниження ВВП єврозони на 1,2% до кінця 2026 року. Але у звіті йдеться й про те, що це може бути просто тактичний хід у переговорах.