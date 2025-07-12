Трамп не уточнив, на які саме товари запроваджено мито. Про це він написав на своїй платформі Truth Social, яка недоступна в Україні.

Дивіться також Мита у 50% та спалене опудало: Бразилія відповідає Трампу через тарифну війну

Які нові мита запровадив Трамп?

У дописі не конкретизується, на які саме групи товарів поширюється новий тариф. Однак цей крок, імовірно, ще більше загострить торгівельні відносини між США, Мексикою та ЄС, які вже раніше були напруженими через протекціоністський та економічно націоналістичний курс адміністрації Трампа.

Також на початку тижня президент США анонсував нові обмеження на імпорт з Японії, Південної Кореї, Канади та Бразилії. Окрім того, він оголосив про введення 50% мита на мідь.

Нагадаємо, США з 1 серпня також вводять нові тарифи проти Канади у розмірі 35%. Трамп повідомив прем’єр-міністру Канади Марку Карні, що нова ставка зростатиме, якщо Канада вдасться до заходів у відповідь.