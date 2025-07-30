Почему Трамп хочет ввести тарифы против Индии?
Новые тарифы против Индии вступят в силу 1 августа, передает 24 Канал со ссылкой на Трампа в его соцсети Truth Social.
Читайте также Трамп заявил, что дает России 10 дней для прекращения войны
Он напомнил, что хоть Индия и друг Соединенных Штатов, в течение многих лет США имели с ними относительно немного бизнеса. Причиной является то, что индийские тарифы слишком высоки - одни из самых высоких в мире. Более того, эти тарифы имеют самые жесткие и обременительные нетарифные торговые барьеры среди всех стран.
Кроме того, согласно словам американского лидера, Индия всегда покупала подавляющее большинство своего военного оборудования в России. Сейчас Нью-Дели является крупнейшим покупателем российских энергоносителей вместе с Пекином.
И это в то время, когда весь мир хочет, чтобы Россия ПРЕКРАТИЛА УБИЙСТВО В УКРАИНЕ – ВСЕ ЭТО НЕ ХОРОШО!,
– подчеркнул Дональд Трамп.
Обратите внимание! Трамп заявил, что Индия будет платить тариф в размере 25%, плюс штраф за все вышеупомянутое, начиная с 1 августа.
Что известно о тарифах Трампа?
Новые пошлины, которые вводит американский президент Дональд Трамп, вступят в силу уже 1 августа. Как сообщал глава Соединенных Штатов, тарифы коснутся всех, кто не заключит соглашение с США. В частности отмечается, что больше продления сроков в Вашингтоне не планируют.