Дональд Трамп пригрозил ввести против Индии санкции, если та в дальнейшем будет покупать российскую нефть. Впрочем, индийская власть остается непоколебимой, передает 24 Канал.

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Что известно о споре Индии и Трампа из-за российской нефти?

Как сообщает Bloomberg, Индия стала одной из главных мишеней Трампа, который пытается заставить Путина прекратить войну против Украины.

На прошлой неделе президент США обвинил Индию в слишком тесных связях с Россией и в присоединении к группе БРИКС, заявив: "Пусть тогда они идут на дно со своими мертвыми экономиками вместе".

Это резкое замечание означает заметное изменение в подходе США, которые годами закрывали глаза на исторические связи Индии с Россией, рассматривая Нью-Дели как противовес Китаю в Азии. Теперь же Трамп, похоже, готов отказаться от этой стратегии, чтобы усилить давление на Путина,

– отмечает издание.

Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер 3 августа обвинил Индию во введении "массивных" пошлин на американские товары, мошенничестве с иммиграционной системой США и покупке почти столько же российской нефти, как и Китай. Чиновник заявил, что Трамп, мол, всегда имел прекрасные отношения с Индией. Однако США должны решить ситуацию с финансированием войны в Украине.

Напомним, что ЕС и США обвиняют индийские НПЗ в поддержке Москвы во время войны в Украине. Индия стала крупнейшим покупателем российской морской нефти, увеличив объемы с почти нулевых до трети импорта.

Хотя главным союзником России является Китай, влияние Трампа на Пекин ограничено из-за китайского над редкоземельными металлами, нужными для производства высокотехнологичной продукции.