Скандальный политик опубликовала новый пост в соцсети "Х" на фоне обострения отношений Индии и США, передает 24 Канал.

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Что нового Грин сказала об Украине?

Напомним, что Дональд Трамп угрожает Индии повышением пошлин, поскольку та продолжает покупать российские энергоносители. Президент США обвинил Нью-Дели в том, что она финансирует российскую военную машину, которая убивает много людей в Украине.

Марджори Тейлор Грин сделала репост этого твита Трампа, призвав его остановить военную помощь Киеву.

Прекратите выдачу индийских виз H1-B, которые заменяют рабочие места американцев, и остановите финансирование и поставки оружия для войны Обамы/Байдена/неоконсерваторов между Украиной и Россией,

– говорится в сообщении ультраконсерватора.

Справка: H-1B – это временная рабочая виза США, которая позволяет американским компаниям нанимать иностранных специалистов на высококвалифицированные должности.

Заметим, что Марджори Тейлор Грин с 2021 года представляет 14-й округ штата Джорджия в Палате представителей США. Ее часто критикуют за радикальные высказывания, расистские или антисемитские заявления и распространение фейковой информации.