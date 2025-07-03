Повідомляє 24 Канал з посиланням на директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентина Бадрака та першого віцепрезидента Національної академії наук, екссекретаря Ради нацбезпеки та оборони Володимира Горбуліна у інтерв'ю для LIGA.net.

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Виробництво якої зброї профінансує Німеччина

Аналітики повідомив, що в кінці травня стало відомо, що Німеччина профінансує виробництво українських ракет-дронів "Барс" і безпілотників "Лютий". Загальна сума дотації, включно з коштами на масштабування виробництва дронів-перехоплювачів, становитиме 400 мільйонів євро.

Йдеться про фінансування закупівлі українських ракет-дронів "Барс" у межах нового пакета військової допомоги Україні на суму приблизно 5 млрд євро, що може свідчити про високий рівень потреби Сил оборони у такій зброї,

– зазначили експерти.

Вони додали, що ще на початку травня Україна офіційно зверталася до Міноборони Німеччини з проханням профінансувати саме ці ракети-дрони, а також ударні далекобійні безпілотні авіакомплекси "Лютий" та дрони-перехоплювачі VB140 "Фламінго".

Німеччина забезпечить фінансування у пакеті з підтримкою розробок і серійного виробництва крилатих ракет з дальністю до 2500 кілометрів. Це свідчить про комплексний підхід до розвитку зброї з чітким розподілом ролей під час комбінованих атак, зазначили Бадрак і Горбулін.

Експерти підкреслили, що сума німецьких інвестицій свідчить про зростання актуальності питання ракет у цілому та ракет-дронів, зокрема, у контексті прагнення України до самостійного виробництва озброєння без залежності від партнерів.

"Ця теза, зрозуміло, присвячена політичним та технологічним складнощам в отриманні німецької крилатої ракети Taurus, однак рішення з фінансуванням саме українських розробок може виявитися не гіршим. Враховуючи здатність приватного оборонно-промислового комплексу до надзвичайних темпів розробок і виробництв", – резюмували аналітики.