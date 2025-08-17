24 Канал собрал детали. Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога! Не пренебрегайте безопасностью!
Россия атакует Украину "Шахедами": в каких областях сейчас существует опасность
Что известно о тревоге вечером 17 августа
Важно отметить, что в некоторых регионах уже была тревога из-за угрозы "Шахедов". Но теперь добавилась баллистика.
Угроза применения баллистического вооружения из Курска, в областях, где объявлена воздушная тревога,
– написали Воздушные силы в 22:38.
Более того, почти сразу после того, как добавилась угроза от баллистики, в Сумах прогремел взрыв. ВС предупреждали, что туда летела скоростная цель.
Мониторы предполагали, что это "Искандер" либо С-300 или С-400.
Позже Воздушные силы сообщили, что есть угроза по баллистике для Харькова.
В 22:59 Воздушные силы написали, что добавилась угроза применения баллистического вооружения с юго-востока.
Также враг массово запускает "Шахеды" на Донецкую область.
Интересно, что россияне начали обстрел баллистикой тогда, когда СМИ начали распространять новость о новой украинской ракете "Фламинго". Говорится, что она уже в серийном производстве и может поражать цели до 3000 километров.