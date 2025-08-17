Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. В случае опасности рекомендуем пройти в безопасные места.

Где пролетают российские дроны?

В Украине объявлена воздушная тревога: карта

22:09, 17 августа

БпЛА в Черном море курсом на Одесскую область.

22:04, 17 августа

"Шахеды" на западе Донецкой области курсом на Доброполье, Дружковку и Краматорск.

21:59, 17 августа

"Шахеды" на востоке Херсонской области курсом на запад.

21:58, 17 августа

Обновления по движению "Шахедов"

  • "Шахеды" на востоке Днепропетровской области курсом на Донецкую область.
  • "Шахеды" на западе Донецкой области курсом на север и восток.
21:56, 17 августа

Пуски КАБ вражеской тактической авиацией на Сумщину.

21:31, 17 августа

"Шахеды" на западе Донецкой области курсом на север.

21:27, 17 августа

БпЛА на восточном направлении Днепропетровской области курсом на Павлоград и Харьковскую область.

21:13, 17 августа

"Шахеды" на юго-восточном направлении Днепропетровской области курсом на север.

21:11, 17 августа

Наблюдается активность разведывательных БпЛА в Сумской области и в районе города Сумы.

21:08, 17 августа

Запорожская область – на севере БпЛА, курсом на юго-восточное направление Днепропетровской.

20:59, 17 августа

Харьковская область, вражеский ударный БПЛА в вашем направлении из Белгородщины.