Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. В случае опасности рекомендуем пройти в безопасные места.

Смотрите также Ночью зафиксировано попадание ракеты и 20 БпЛА на 12 локациях

Где пролетают российские дроны?

В Украине объявлена воздушная тревога: карта