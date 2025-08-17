Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. У разі небезпеки рекомендуємо пройти в безпечні місця.
Де пролітають російські дрони?
В Україні оголошено повітряну тривогу: карта
БпЛА в Чорному морі курсом на Одещину. "Шахеди" на заході Донеччини курсом на Добропілля, Дружківку та Краматорськ. "Шахеди" на сході Херсонської області курсом на захід. Пуски КАБ ворожою тактичною авіацією на Сумщину. "Шахеди" на заході Донеччини курсом на північ. БпЛА на східному напрямку Дніпропетровської області курсом на Павлоград та Харківщину. "Шахеди" на південно-східному напрямку Дніпропетровщини курсом на північ. Спостерігається активність розвідувальних БпЛА в Сумській області та в районі міста Суми. Запорізька область – на півночі БпЛА, курсом на південно-східний напрямок Дніпропетровської. Харківщина, ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з Бєлгородщини.
Оновлення щодо руху "Шахедів"
