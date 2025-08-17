Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Скільки безпілотників збили сили ППО?

Для атаки росіяни застосували балістичну ракету "Іскандер-М" та 60 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово.

Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 40 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни,

– повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Також зафіксовано влучання ракети та 20 БпЛА на 12 локаціях у прифронтових районах Харківщини, Донеччини та Дніпропетровщини.

