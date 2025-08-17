24 Канал зібрав деталі.

Що відомо про вибух у Чернігові уночі 17 серпня?

Про те, що в місті гучно, повідомили кореспонденти Суспільного.

Тривога на Чернігівщині тривала з 19:51 16 серпня. В той час Україну атакували "Шахеди" та балістика.

Втім, коли в більшості областей вже дали відбій, на Чернігівщині все ще була тривога. Моніторингові канали повідомили, що над областю літає дрон. Були дані, що це "Гербера".

Який би дрон це не був, та він зробив над Черніговом близько 40 кіл. Не відомо, що саме з ним сталося, – чи він вибухнув сам, чи його збила ППО.

Місцеві кажуть, що, можливо, БпЛА був оснащений бойовою частиною, бо вибух був доволі гучний,

– навів дані телеграм-канал DroneBomber.

Після вибуху над Черніговом в області дали відбій.