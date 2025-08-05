Про це пише 24 Канал з посиланням на Держприкордонслужбу.

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Росія змінила тактику використання "Гербер"?

Прикордонники зафіксували зміну тактики застосування ворожих БпЛА типу "Гербера". Якщо раніше ці дрони здебільшого використовувалися для ведення розвідки або як фальш-цілі, то тепер усе частіше вони мають бойове навантаження.

Прикордонники бригади "Сталевий кордон" приземлили один із таких дронів майже без пошкоджень,

– зазначили у ДПСУ.

Збитий російський дрон "Гербера" / Фото ДПСУ

У зв'язку з таким підступним застосуванням дронів захисники закликають громадян бути максимально уважними. Якщо ви все ж помітили подібний об'єкт – не наближайтеся до нього. Замість цього варто одразу повідомити рятувальників ДСНС або поліцію.

До слова, такий дрон помітили в небі поблизу Вільнюса в Литві. Мешканці фільмували його, поки він летів над країною-членом НАТО.

Раніше повідомлялось, що на Сумщині вибухотехніки зафіксували дрони, які оснащені касетами з протитанковими мінами ПТМ-3. Ці міни містять магнітний детонатор і можуть бути використані для вчинення терактів на автошляхах.