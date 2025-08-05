Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Economist. Російсько-українська війна переходить у нову фазу, в якій дрони середнього та дальнього радіуса дії стають головною загрозою для обох сторін.

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Дрони створили смертельне кільце навколо фронту

Як пише The Economist, безпілотники вже зараз створюють "зону смерті" завширшки до 30 кілометрів навколо лінії фронту, а в майбутньому – зможуть вражати цілі на глибину до 60 кілометрів. Це ставить під удар не лише передові позиції, а й логістику, артилерію та резерви.

На Запоріжжі українські артилеристи зі 128-ї бригади змушені керувати вогнем з підземних укриттів. За словами командира з позивним "Картель", ворог суттєво збільшив кількість дронів, що вимагає нових підходів до захисту. Бункери для керування вогнем готують на відстані до 8 кілометрів від передової – і це вже нова норма.

Українські сили активно випробовують нові дрони – зокрема "Шершні", які несуть до 8 кілограмів вибухівки й можуть бити на 60 кілометрів. Вартість одного – близько 7 тисяч євро. Їх застосовують по ключових цілях – ворожій логістиці, артилерії, укріпленнях. Дрони запускають із безпечної відстані вглиб української території, що ускладнює їхнє перехоплення.

Росія відповідає запуском власних безпілотників – зокрема дронами "Молнія". Вони дешевші, але менш точні. Обидві сторони працюють над вдосконаленням систем ШІ-наведення, що вже найближчим часом може знову змінити характер бойових дій.

Водночас українські командири кажуть про зниження бойового духу в російських військ. За словами Владислава Пінчука з 241-ї бригади, окупанти часто кидають у бій погано підготовлених солдатів у "м’ясні" атаки, а вже потім підтягують більш навчені підрозділи – і лише в разі успіху. На Сході та в Сумській області точаться запеклі бої, але ознак нового масштабного наступу з боку Росії наразі немає.

За прогнозами, у найближчий рік дрони середнього радіуса дії змінять баланс сил. Артилерія, логістика, штаби – тепер усе під загрозою удару з неба. І ті, хто першим адаптується до нових умов, матимуть перевагу на полі бою.