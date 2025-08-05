Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Economist. Российско-украинская война переходит в новую фазу, в которой дроны среднего и дальнего радиуса действия становятся главной угрозой для обеих сторон.

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Дроны создали смертельное кольцо вокруг фронта

Как пишет The Economist, беспилотники уже сейчас создают "зону смерти" шириной до 30 километров вокруг линии фронта, а в будущем – смогут поражать цели на глубину до 60 километров. Это ставит под удар не только передовые позиции, но и логистику, артиллерию и резервы.

В Запорожье украинские артиллеристы из 128-й бригады вынуждены управлять огнем из подземных укрытий. По словам командира с позывным "Картель", враг существенно увеличил количество дронов, что требует новых подходов к защите. Бункеры для управления огнем готовят на расстоянии до 8 километров от передовой – и это уже новая норма.

Украинские силы активно испытывают новые дроны – в частности "Шершни", которые несут до 8 килограммов взрывчатки и могут бить на 60 километров. Стоимость одного – около 7 тысяч евро. Их применяют по ключевым целям – вражеской логистике, артиллерии, укреплениях. Дроны запускают с безопасного расстояния вглубь украинской территории, что затрудняет их перехват.

Россия отвечает запуском собственных беспилотников – в частности дронами "Молния". Они дешевле, но менее точны. Обе стороны работают над совершенствованием систем ИИ-наведения, что уже в ближайшее время может снова изменить характер боевых действий.

В то же время украинские командиры говорят о снижении боевого духа у российских войск. По словам Владислава Пинчука из 241-й бригады, оккупанты часто бросают в бой плохо подготовленных солдат в "мясные" атаки, а уже потом подтягивают более обученные подразделения – и только в случае успеха. На Востоке и в Сумской области идут ожесточенные бои, но признаков нового масштабного наступления со стороны России пока нет.

По прогнозам, в ближайший год дроны среднего радиуса действия изменят баланс сил. Артиллерия, логистика, штабы – теперь все под угрозой удара с неба. И те, кто первым адаптируется к новым условиям, будут иметь преимущество на поле боя.