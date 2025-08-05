Правоохранители предостерегают всех, особенно водителей, и призывают быть бдительными. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Нацполицию и Сумскую ОГА.

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Новая опасность со стороны россиян: что известно?

На территории Сумской области украинские защитники сбили российский ударный беспилотник, который имел прикрепленные кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3.

Как объясняют взрывотехники, таким способом враг пытается дистанционно заминировать местность, в частности дороги и поля.

По информации взрывотехнической службы полиции, эти мины реагируют на движение техники и могут быть сброшены на полевые дороги и сельхозугодья,

– добавили в Сумской ОГА.

Обнаруженные вражеские мины после сбивания БпЛА / Фото полиции Сумщины

Правоохранители призывают граждан быть особенно внимательными и не приближаться даже к незначительным подозрительным объектам на земле.

Важно! В случае обнаружения мин или обломков любых дронов следует немедленно остановить транспорт, отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 102.

Аналитик Сергей "Флеш" объяснил, что такая мина имеет компактный пластиковый корпус и оборудована магнитным детонатором. Она может сдетонировать даже при приближении техники к ней. По его мнению, таким образом враг, вероятно, может готовить теракты на дорогах общего пользования.