Все потери российская армия несет с помощью профессиональных действий украинских военных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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Какие потери России на войне с начала 2025 года?

Александр Сырский отметил, что украинские воины мужественно держат оборону на всех направлениях. Защитники эффективно уничтожают вражескую технику и живую силу врага. Потери россиян на август 2025 года составили 267 460 военных.

Каждый уничтоженный оккупант приближает справедливый мир для Украины,

– подчеркнул Сырский.

Главнокомандующий поблагодарил защитников и защитниц за их мужество, стойкость и приближение победы Украины.

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Украинское военное командование регулярно информирует о потерях врага, подчеркивая, что эти данные являются результатом работы ВСУ. Так, только за сутки 5 августа ликвидировано 1 120 российских оккупантов.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину, армия страны-агрессора потеряла более 1 миллиона солдат.

Ранее сообщалось, что из-за недостатка военных Россия начала отправлять на фронт женщин. Также мобилизуют людей, которые не имеют боевого опыта. На Харьковском направлении заметили подразделения, в составе которых были представители разных национальностей.