За минувшие сутки им удалось ликвидировать 1120 захватчиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери России в войне с Украиной?

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 058 260 (+1120);
  • танков – 11 071 (+2);
  • боевых бронированных машин – 23 091 (+12);
  • артиллерийских систем – 31 081 (+28);
  • РСЗВ – 1452 (+0);
  • средств ПВО – 1203 (+0);
  • самолетов – 421 (+0);
  • вертолетов – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 49 620 (+169);
  • крылатых ракет – 3555 (+2);
  • кораблей и катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 57 337 (+93);
  • специальной техники – 3935 (+0).

Потери России в войне по состоянию на 5 августа
Потери России в войне по состоянию на 5 августа / Инфографика Генштаба

К слову, недавно экипаж 427 полка беспилотных систем "Рарог" уничтожил тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепёк".

Она использует термобарические боеголовки, имеющие существенный сокрушительный эффект. Однако благодаря работе украинских воинов теперь это лишь куча обгоревшего металла.