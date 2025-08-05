За минувшие сутки им удалось ликвидировать 1120 захватчиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери России в войне с Украиной?

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

личного состава – около 1 058 260 (+1120);

танков – 11 071 (+2);

боевых бронированных машин – 23 091 (+12);

артиллерийских систем – 31 081 (+28);

РСЗВ – 1452 (+0);

средств ПВО – 1203 (+0);

самолетов – 421 (+0);

вертолетов – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 49 620 (+169);

крылатых ракет – 3555 (+2);

кораблей и катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 57 337 (+93);

специальной техники – 3935 (+0).



Потери России в войне по состоянию на 5 августа / Инфографика Генштаба

К слову, недавно экипаж 427 полка беспилотных систем "Рарог" уничтожил тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепёк".

Она использует термобарические боеголовки, имеющие существенный сокрушительный эффект. Однако благодаря работе украинских воинов теперь это лишь куча обгоревшего металла.