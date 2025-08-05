За минувшие сутки им удалось ликвидировать 1120 захватчиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какие потери России в войне с Украиной?
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:
- личного состава – около 1 058 260 (+1120);
- танков – 11 071 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 091 (+12);
- артиллерийских систем – 31 081 (+28);
- РСЗВ – 1452 (+0);
- средств ПВО – 1203 (+0);
- самолетов – 421 (+0);
- вертолетов – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 49 620 (+169);
- крылатых ракет – 3555 (+2);
- кораблей и катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 57 337 (+93);
- специальной техники – 3935 (+0).
Потери России в войне по состоянию на 5 августа / Инфографика Генштаба
К слову, недавно экипаж 427 полка беспилотных систем "Рарог" уничтожил тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепёк".
Она использует термобарические боеголовки, имеющие существенный сокрушительный эффект. Однако благодаря работе украинских воинов теперь это лишь куча обгоревшего металла.