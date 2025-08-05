За минулу добу їм вдалося ліквідувати 1120 загарбників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Які втрати Росії у війні з Україною?
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:
- особового складу – близько 1 058 260 (+1120);
- танків – 11 071 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 091 (+12);
- артилерійських систем – 31 081 (+28);
- РСЗВ – 1452 (+0);
- засобів ППО – 1203 (+0);
- літаків – 421 (+0);
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 620 (+169);
- крилатих ракет – 3555 (+2);
- кораблів та катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 57 337 (+93);
- спеціальної техніки – 3935 (+0).
Втрати Росії у війні станом на 5 серпня / Інфографіка Генштабу
До слова, нещодавно екіпаж 427 полку безпілотних систем "Рарог" знищив важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок".
Вона використовує термобаричні боєголовки, що мають суттєвий нищівний ефект. Проте завдяки роботі українських воїнів тепер це лише купа обгорілого металу.