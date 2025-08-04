Екіпажу 427 полку безпілотних систем "Рарог" вдалося знищити рідкісну ціль – ТОС-1А "Солнцепьок". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сухопутні війська.

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Що відомо про ліквідацію ТОС-1А "Солнцепьок"?

У Сухопутних військах кажуть, що ТОС-1А "Солнцепьок" – це важка вогнеметна система. Вона використовує термобаричні боєголовки, що мають суттєвий нищівний ефект. Проте завдяки роботі українських воїнів тепер це лише купа обгорілого металу.

"Рарог" знищив російський ТОС-1А "Солнцепьок": відео полку

"Рарог" захистить від будь-якого "Солнцепьока", проте ворога все ж поплавить від нашого вогню. Екіпаж спалив ще один ТОС, який заважав святій піхоті ЗСУ. Благодатне полум’я сходить нести лише помсту!

– кажуть у полку.

А також додають, що не збираються зупинятися та продовжуватимуть знищувати ворога на українських землях.

До слова, раніше бійці Нацгвардії знищили взвод російських окупантів та кілька одиниць техніки за допомогою дронів "Хартії". Українські військові зазначили, що Нацгвардія продовжує протидіяти російським окупантам.