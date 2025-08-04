Водночас шаленими темпами окупанти втрачають і техніку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.
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Які втрати Росії у війні проти України?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 057 140 (+1010) осіб,
- танків – 11 069 (+1),
- бойових броньованих машин – 23 079 (+8),
- артилерійських систем – 31 053 (+28),
- РСЗВ – 1452 (+0),
- засобів ППО – 1203 (+0),
- літаків – 421 (+0),
- гелікоптерів – 340 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 451 (+77),
- крилатих ракет – 3553 (+1),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 57 244 (+85),
- спеціальної техніки – 3935 (+0).
Втрати ворога на 4 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До речі, у російській армії служать навіть канібали. ЗМІ розповіли, що минулого року Сили оборони ліквідували Дениса Горіна з Сахалінської області, якого визнали винним у вбивстві чотирьох людей. У двох випадках він сам зізнався, що їв тіла своїх жертв.