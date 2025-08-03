Проєкт "Хочу знайти" опублікував поіменний список 7436 загиблих станом на березень 2025 року військовослужбовців 15-ї окремої мотострілецької бригади, а також 1437-го та 1232-го полків. Серед них – житель Сахалінської області Денис Горін, засуджений за кілька вбивств і вживання людського м'яса в їжу, передає 24 Канал.

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Що відомо про загибель російського канібала в Україні?

Як пише видання "Медіазона", про те, що Горін вийшов з колонії і вирушив на війну, стало відомо у листопаді 2023 року. Чоловік опублікував своє фото у камуфляжній формі з шевроном із зображенням "Чебурашки" у мережі "Однокласники". Загинув окупант 1 липня 2024 року.

Горіна тричі судили за вбивства. Уперше його засудили у 2003 році – він отримав майже 10 років колонії суворого режиму, але вийшов на волю за УДЗ через сім років.

У 2018 році, після нового вироку, йому призначили 22 роки колонії особливого режиму.

За даними видання "Сибір.Реалії", загалом Горіна визнали винним у вбивстві чотирьох людей. У двох випадках він сам зізнався, що їв тіла своїх жертв.

Останнє вбивство, згідно з рішенням суду, сталося у листопаді 2010 року. Горін убив брата свого знайомого на ім'я Олександр: спершу вдарив його ножем у груди, а потім зрізав м'які тканини з рук і ніг, щоб з'їсти.

На допиті він підтвердив, що відрізав м'ясо з біцепсів, литок і стегон, а тіло втопив. Після цього повернувся додому, кинув речі в прання, зняв м'ясо з шкіри, поклав його в морозильник – і вийшов на вулицю, щоб допомогти колишній дружині Світлані провести гостей з її дня народження.

До слова, в Україні ліквідували зрадника Костянтина Єрманова, колишнього депутата окупаційної міськради Керчі.