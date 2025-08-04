В то же время бешеными темпами оккупанты теряют и технику, сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какие потери России в войне против Украины?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 057 140 (+1010) человек,

танков – 11 069 (+1),

боевых бронированных машин – 23 079 (+8),

артиллерийских систем – 31 053 (+28),

РСЗВ – 1452 (+0),

средств ПВО – 1203 (+0),

самолетов – 421 (+0),

вертолетов – 340 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 49 451 (+77),

крылатых ракет – 3553 (+1),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 57 244 (+85),

специальной техники – 3935 (+0).

Потери врага на 4 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Кстати, в российской армии служат даже каннибалы. СМИ рассказали, что в прошлом году Силы обороны ликвидировали Дениса Горина из Сахалинской области, которого признали виновным в убийстве четырех человек. В двух случаях он сам признался, что ел тела своих жертв.