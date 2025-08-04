Экипажу 427 полка беспилотных систем "Рарог" удалось уничтожить редкую цель – ТОС-1А "Солнцепёк". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сухопутные войска.

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Что известно о ликвидации ТОС-1А "Солнцепек"?

В Сухопутных войсках говорят, что ТОС-1А "Солнцепек" – это тяжелая огнеметная система. Она использует термобарические боеголовки, имеющие существенный сокрушительный эффект. Однако благодаря работе украинских воинов теперь это лишь куча обгоревшего металла.

"Рарог" уничтожил российский ТОС-1А "Солнцепёк": видео полка

"Рарог" защитит от любого "Солнцепёка", однако врага все же поплавит от нашего огня. Экипаж сжег еще один ТОС, который мешал святой пехоте ВСУ. Благодатное пламя сходит нести только месть!

– говорят в полку.

А также добавляют, что не собираются останавливаться и будут продолжать уничтожать врага на украинских землях.

К слову, ранее бойцы Нацгвардии уничтожили взвод российских оккупантов и несколько единиц техники с помощью дронов "Хартии". Украинские военные отметили, что Нацгвардия продолжает противодействовать российским оккупантам.