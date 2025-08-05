Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук, отметив, что россияне несут огромные потери на фронте. Также за последние сутки по состоянию на 5 августа было ликвидировано 1120 оккупантов.

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Как враг пытается проникнуть в Покровск?

Ткачук отметил, что россиянам удается продвигаться, но это им стоит больших ресурсов.

Украинские силы ликвидируют огромное количество личного состава противника. На определенных отрезках фронта, как отметил он, разница в потерях доходит 1 до 10 – 15 в нашу пользу. То есть на одного погибшего украинского бойца приходится 15 россиян.

Россияне пытаются достичь результатов и берут квадратные километры украинской территории нереально огромным количеством своих павших бойцов. Им безразлично на живую силу – они ее стесывают,

– объяснил офицер ВСУ.

В то же время враг очень насыщает участок фронта вокруг Покровска. Он зашел в Родинское, и это очень опасно, потому что оккупанты могут перерезать трассу Доброполье – Мирноград. Сейчас, как отметил политолог, она обстреливается и контролируется российскими FPV-дронами.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте



Также россияне атакуют Доброполье – КАБы уже долетают до его пригорода, так же и FPV-дроны.

Это, к сожалению, влияет на нашу логистику и на оборону Покровска. Россияне малыми диверсионными группами пытаются прорвать фронтовую линию для того, чтобы закрепиться на подступах к городу и пробовать зайти на какую-то улицу. Сейчас украинские подразделения вычищают врага,

– объяснил Андрей Ткачук.

Также подобная ситуация фиксируется с юго-запада Покровска – у населенного пункта Удачное. Враг, по его словам, там пытается дожимать для того, чтобы попытаться взять город в полукольцо.

Так же россияне тестируют в районе Олешек на Херсонщине. Они здесь почти вдвое увеличили количество боевых столкновений по сравнению с прошлым месяцем.

На левом берегу Херсонщины оккупанты проверяют на прочность украинскую речную оборону, чтобы попытаться пройти на правый берег, – сказал офицер ВСУ.

Однако на Сумщине, подчеркнул он, противоположная ситуация – значительно оптимистичнее. Силы обороны здесь перехватывают инициативу, вытесняют врага и он несет очень большие потери.