О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 28 июля по 3 августа 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

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Динамика боевых действий

В течение прошлой недели на фронте произошло 1 189 боевых столкновений. Наиболее активные вражеские войска в Донецкой области, а вот наименьшая активность наблюдается в Запорожской области. По направлениям ситуация следующая:

Покровское направление – 368 атак;

Лиманское направление – 174 атаки;

Новопавловское направление – 130 атак;

Сумское направление – 127 атак;

Торецкое направление – 72 атаки;

Харьковское направление – 51 атака;

Купянское направление – 42 атаки;

Северское направление – 42 атаки;

Краматорское направление – 29 атак;

Приднепровское (Херсонское) направление – 25 атак;

Ореховское направление – 8 атак;

Гуляйпольское направление – 1 атака.

Несмотря на такое количество столкновений, изменений не зафиксировано на Сумском, Харьковском, Купянском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках фронта рассказываем далее.

Прорыв россиян возле Лимана

Лиманское направление остается одним из самых ожесточенных на линии фронта. Однако на основных направлениях российских атак все вражеские атаки остались безрезультатными. Однако враг продолжает искать места и способы для прорыва и, к сожалению, нашел его между Торским и Дибровой. Там враг имел продвижение и на 2 километра приблизился к Лиману.





Ситуация на Лиманском направлении / Карта DeepStateMAP

Лиман уже фактически стал городом-призраком из-за активности российских FPV-дронов. Россияне активно применяют их для атак, однако чаще всего жертвами ударов становятся гражданские, которые несмотря на все остаются там.

Враг приближается к Северску

Еще один город, который враг превращает в призрак – Северск. Несмотря на то, что длительные удары уже нанесли городу существенные разрушения, россияне стремятся захватить его. На прошлой неделе враг имел продвижение в Верхнекаменском в сторону Северска. Расстояние до окраин города сократилось до 3 километров. Также россияне зашли в Григорьевку.





Ситуация на Северском направлении / Карта DeepStateMAP

По состоянию на февраль 2025 года в городе оставалось 520 гражданских жителей. Сейчас, вероятно, эта цифра существенно меньше.

Россия говорит, что захватила Часов Яр

На прошлой неделе так называемое российское минобороны, а также диктатор Владимир Путин заявили, что российские войска якобы захватили город Часов Яр на Краматорском направлении. Однако это заявление абсолютно далеко от истины.

Российские войска, к сожалению, продвинулись в центральной части города и полностью контролируют ее, однако бои продолжаются в микрорайоне Новосеверный, а районы Шевченко, Цех №2, Южный и Землянки – полностью под контролем Сил обороны Украины.





Ситуация в Часовом Яре / Карта DeepStateMAP

Враг выдает желаемое за действительное. Однако ситуация в Часовом Яре сложная, поскольку россияне из всего имеющегося вооружения стирают город с лица земли.

Продвижение россиян на Торецком направлении

Сложная ситуация и на Торецком направлении, где основная цель россиян, кроме захвата Торецка – выход к Константиновке. Врагу действительно удалось приблизиться к городу и еженедельно оккупанты прилагают колоссальные усилия для продвижений, однако их темпы замедлены. Однако враг из всего имеющегося вооружения обстреливает Константиновку.

На прошлой неделе россияне продвинулись в Торецке. Северные окраины города в основном в серой зоне, однако битва за Торецк еще продолжается.

Также россияне продвинулись в Леонидовке, Яблоновке, возле Александро-Калиново. Также существенно увеличилась серая зона на линии соприкосновения.





Ситуация на Торецком направлении / Карта DeepStateMAP

Враг окружает Покровск и посягает на Доброполье

Ситуация на Покровском направлении остается сложной, ведь россияне нацелились окружить Покровск и Мирноград. Пытаясь воплотить свой замысел, вражеские войска хотят отрезать логистические пути к Покровску, прежде всего тот, который ведет из Доброполья. Поэтому россияне сейчас ведут штурмы в направлении Родинского и подошли под село.

Также россияне зашли в Суворово, откуда, вероятно, будут развивать наступление на Белицкое в направлении Доброполья, к которому от линии соприкосновения сейчас 11 километров.

Также на прошлой неделе россияне продвинулись возле Попового Яра, Новоторецкого и Орехово. В то же время линия соприкосновения возле окрестностей Покровска осталась неизменной. При этом российские дроны, артиллерия и КАБы уничтожают Покровск и Мирноград. Под усиленными атаками теперь оказывается и Доброполье.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Бои на территории трех областей на Новопавловском направлении

Также сложная ситуация и на Новопавловском направлении, где цель россиян – выход на административные границы Донецкой области, однако они на этом не останавливаются и боевые действия на этом направлении вышли на территорию Запорожской и Днепропетровской областей.

Вражеские войска продвинулись возле Алексеевки, Зеленого Гая, возле Искры и Александрограда, Воскресенки, Шевченко и Зеленого Поля. Однако оккупанты, которые заявили о полном захвате села Зеленый Гай, оперативно уничтожили бойцы спецподразделения ГУР МО "Братство".

Существенно увеличилась серая зона в селе Дачное на Днепропетровщине и его окрестностях. Также, вероятно, россияне зашли на Днепропетровщину в районе села Малиевка – враг закрепился вблизи села и часть населенного пункта перешла в серую зону.

Также оккупанты зашли в село Темировка Запорожской области из Зеленого Поля и пытаются атаковать в направлении Днепропетровской области.





Ситуация на Новопавловском направлении / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян на Запорожье

Основной точкой боевых столкновений на линии фронта в Запорожской области стало село Каменское на Ореховском направлении. Аналитики DeepState на прошлой неделе сообщили, что россияне оккупировали это село и продвинулись в Плавнях. Также россияне пытаются прорваться в Степногорск. Однако Силы обороны Юга не подтверждают информацию о полном захвате села.





Ситуация на Ореховском направлении / Карта DeepStateMAP

На фронте тяжело, однако россияне, как видно, не отказываются от намерений захватить и уничтожить нас. Вражеская армия ежедневно атакует прифронтовые города и села, на днях усиленно атаковала район Корабел в Херсоне, из-за чего люди, которые жили там, оказались фактически в ловушке после разрушения врагом моста. Также ежедневно россияне убивают наших людей на Днепропетровщине, Запорожье, Донетчине, Луганщине, Харьковщине и Сумщине.

Сейчас как никогда нашим воинам нужна поддержка каждого и каждой из нас. И самый простой способ прямо сейчас поддержать наших воинов – задонатить на сбор. Именно для этого существует наш благотворительный Фонд24 – там вы можете присоединиться к актуальным сборам и посмотреть отчеты об уже переданной помощи.