Недавно одна из боевых групп российской армии решила похвастаться руководству и отчиталась о якобы новой захваченной позиции на пути к Днепропетровщине. Оккупанты сделали фото в пограничном селе Зеленый Гай, развернув свой триколор, передает 24 Канал.

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В украинской разведке рассказали, что триумф противника длился недолго. Подразделение "Братство" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины заставил россиян пожалеть о преждевременном отчете. Итак, оккупанты на фото присоединились к "концерту Кобзона".

Как разведчики проучили оккупантов / Фото ГУР

Ликвидированные оккупанты в Зеленой Роще: смотрите видео +18, содержит чувствительные кадры

К слову, 2 августа в окрестностях Мелитополя взорвался микроавтобус, в котором находились кадыровцы. В результате взрыва ликвидировано 5 бойцов подразделения "Ахмат". Также ранения получили двое захватчиков в соседнем авто. Был уничтожен и мобильный комплекс РЭБ.