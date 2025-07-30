Военный эксперт Сергей Грабский рассказал 24 Каналу, что в стремлении россиян выйти на административные границы Днепропетровщины есть один нюанс.

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Для чего россиянам выход на Днепропетровщину?

Грабский отметил, что россияне желают докладывать об успехах и победах, осуществлять пиар-ходы. Здесь есть еще дополнительный инструмент, который можно назвать очковтирательством. То есть, когда россияне говорят о том, что они продвигаются, достигают результатов.

Они заявляют, что вышли на границы с Днепропетровской областью, это имеет исключительно внутренний эффект для потребления в России. С военной точки зрения сейчас это не имеет никакого смысла. Если Россия даже зайдет на территорию Днепропетровской области, то что будет дальше,

– отметил военный эксперт.

Он продолжил, что дальнейшее продвижение вперед на Днепр или, например, на Павлоград, или направление на Запорожье, или транзитное на Покровск через Днепропетровскую область, потребует сосредоточения очень большого количества войск.

В чем сложность продвижений на Днепропетровщине?

По словам военного эксперта, на Днепропетровщине открытая территория, то есть войскам труднее прятаться. Чтобы продвигаться, их надо больше. Тогда враг должен отказаться от продвижений в Донецкой области. Этого Россия себе категорически не может позволить.

"В соответствии с этим мы делаем вывод, что такие действия с исключительно военной точки зрения имеют один смысл. Они удерживают определенные контингенты украинских войск, которые прикрывают это направление от возможной переброски этих контингентов на более горячие участки фронта", – подчеркнул Грабский.

Он добавил, что это соответствует военной логике проведения операций. Впрочем, не более того.