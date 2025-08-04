Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень із 28 липня по 3 серпня 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

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Динаміка бойових дій

Протягом минулого тижня на фронті відбулося 1 189 бойових зіткнень. Найбільш активними ворожі війська є в Донецькій області, натомість найменша активність спостерігається в Запорізькій області. За напрямками ситуація наступна:

Покровський напрямок – 368 атак;

Лиманський напрямок – 174 атаки;

Новопавлівський напрямок – 130 атак;

Сумський напрямок – 127 атак;

Торецький напрямок – 72 атаки;

Харківський напрямок – 51 атака;

Куп'янський напрямок – 42 атаки;

Сіверський напрямок – 42 атаки;

Краматорський напрямок – 29 атак;

Придніпровський (Херсонський) напрямок – 25 атак;

Оріхівський напрямок – 8 атак;

Гуляйпільський напрямок – 1 атака.

Попри таку кількість зіткнень, змін не зафіксовано на Сумському, Харківському, Куп'янському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках фронту розповідаємо далі.

Прорив росіян біля Лимана

Лиманський напрямок залишається одним із найзапекліших на лінії фронту. Проте на основних напрямках російських атак усі ворожі атаки залишилися безрезультатними. Однак ворог продовжує шукати місця та способи для прориву і, на жаль, знайшов його між Торським та Дібровою. Там ворог мав просування і на 2 кілометри наблизився до Лимана.





Ситуація на Лиманському напрямку / Карта DeepStateMAP

Лиман уже фактично став містом-привидом через активність російських FPV-дронів. Росіяни активно застосовують їх для атак, однак найчастіше жертвами ударів стають цивільні, які попри все залишаються там.

Ворог наближається до Сіверська

Ще одне місто, котре ворог перетворює на привид – Сіверськ. Попри те, що тривалі удари уже завдали місту суттєвих руйнувань, росіяни прагнуть захопити його. Минулого тижня ворог мав просування у Верхньокам'янському в бік Сіверська. Відстань до околиць міста скоротилася до 3 кілометрів. Також росіяни зайшли в Григорівку.





Ситуація на Сіверському напрямку / Карта DeepStateMAP

Станом на лютий 2025 року в місті залишалося 520 цивільних мешканців. Зараз, ймовірно, ця цифра є суттєво меншою.

Росія каже, що захопила Часів Яр

Минулого тижня так зване російське міноборони, а також диктатор Владімір Путін заявили, що російські війська буцімто захопили місто Часів Яр на Краматорському напрямку. Проте ця заява абсолютно далека від істини.

Російські війська, на жаль, просунулися в центральній частині міста і повністю контролюють її, проте бої тривають у мікрорайоні Новопівнічний, а райони Шевченко, Цех №2, Южний та Землянки – повністю під контролем Сил оборони України.





Ситуація в Часовому Яру / Карта DeepStateMAP

Ворог видає бажане за дійсне. Проте ситуація в Часовому Яру складна, оскільки росіяни з усього наявного озброєння стирають місто з лиця землі.

Просування росіян на Торецькому напрямку

Складна ситуація і на Торецькому напрямку, де основна ціль росіян, крім захоплення Торецька – вихід до Костянтинівки. Ворогу справді вдалося наблизитися до міста і щотижня окупанти докладають колосальних зусиль для просувань, проте їхні темпи сповільнено. Однак ворог з усього наявного озброєння обстрілює Костянтинівку.

Минулого тижня росіяни просунулися у Торецьку. Північні околиці міста здебільшого у сірій зоні, проте битва за Торецьк ще триває.

Також росіяни просунулися в Леонідівці, Яблунівці, біля Олександро-Калинового. Також суттєво збільшилася сіра зона на лінії зіткнення.





Ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

Ворог оточує Покровськ і зазіхає на Добропілля

Ситуація на Покровському напрямку залишається складною, адже росіяни взяли собі за мету оточення Покровська і Мирнограда. Намагаючись втілити свій задум, ворожі війська хочуть відрізати логістичні шляхи до Покровська, найперше той, що веде з Добропілля. Тому росіяни зараз ведуть штурми в напрямку Родинського і підійшли під село.

Також росіяни зайшли в Суворове, звідки, ймовірно, розвиватимуть наступ на Білицьке в напрямку Добропілля, до якого від лінії зіткнення зараз 11 кілометрів.

Також минулого тижня росіяни просунулися біля Попового Яру, Новоторецького і Горіхового. Натомість лінія зіткнення біля околиць Покровська залишилася незмінною. При цьому російські дрони, артилерія і КАБи знищують Покровськ та Мирноград. Під посиленими атаками тепер опиняється і Добропілля.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Бої на території трьох областей на Новопавлівському напрямку

Також складна ситуація і на Новопавлівському напрямку, де ціль росіян – вихід на адміністративні межі Донецької області, проте вони на цьому не зупиняються і бойові дії на цьому напрямку вийшли на територію Запорізької та Дніпропетровської областей.

Ворожі війська просунулися біля Олексіївки, Зеленого Гаю, біля Іскри та Олександрограда, Воскресенки, Шевченка і Зеленого Поля. Однак окупанти, які заявили про повне захоплення села Зелений Гай, оперативно знищили бійці спецпідрозділу ГУР МО "Братство".

Суттєво збільшилася сіра зона у селі Дачне на Дніпропетровщині та його околицях. Також, ймовірно, росіяни зайшли на Дніпропетровщину в районі села Маліївка – ворог закріпився поблизу села і частина населеного пункту перейшла в сіру зону.

Також окупанти зайшли у село Темирівка Запорізької області з Зеленого Поля й намагаються атакувати в напрямку Дніпропетровської області.





Ситуація на Новопавлівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Просування росіян на Запоріжжі

Основною точкою бойових зіткнень на лінії фронту в Запорізькій області стало село Кам'янське на Оріхівському напрямку. Аналітики DeepState минулого тижня повідомили, що росіяни окупували це село та просунулися у Плавнях. Також росіяни намагаються прорватися у Степногірськ. Однак Сили оборони Півдня не підтверджують інформацію про повне захоплення села.





Ситуація на Оріхівському напрямку / Карта DeepStateMAP

На фронті важко, проте росіяни, як видно, не відмовляються від намірів захопити та знищити нас. Ворожа армія щодня атакує прифронтові міста і села, днями посилено атакувала район Корабел у Херсоні, через що люди, котрі жили там, опинилися фактично у пастці після руйнування ворогом моста. Також щодня росіяни вбивають наших людей на Дніпропетровщині, Запоріжжі, Донеччині, Луганщині, Харківщині й Сумщині.

Зараз як ніколи нашим воїнам потрібна підтримка кожного і кожної з нас. І найпростіший спосіб прямо зараз підтримати наших воїнів – задонатити на збір. Саме для цього існує наш благодійний Фонд24 – там ви можете долучитися до актуальних зборів та переглянути звіти про вже передану допомогу.