Об этом 24 Каналу рассказал представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин, добавив, что подобные операции враг проводит не только на Херсонщине. Их уже фиксировали в других областях, в частности в Донецкой.

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Россияне используют новую тактику

"Вражеские ДРГ пытаются зайти в тыл к ВСУ. Это одна из новых тактик россиян. Если нужно захватить населенный пункт, то они не штурмуют его в лоб, а применяют тактику, когда туда прорываются диверсионно-разведывательные группы", – подчеркнул Владислав Волошин.

Эти группы стремятся закрепиться в застройках, многоквартирных домах и взять их под контроль. Далее в планах завладеть логистическими путями, которые ведут к нашему переднему краю и уже тогда взять под контроль этот населенный пункт.

Подобную операцию россияне пытались осуществить в населенном пункте Степногорск, когда диверсионные группы хотели пройти в южный квартал города. До этого, мы слышали о диверсионных группах, которые пытались зайти в Покровск,

– добавил Владислав Волошин.

Также в Новогродовке было сообщение о том, что российские диверсанты переодевались в гражданскую одежду и с оружием пытались пройти в населенный пункт и его захватить.

Поэтому эту тактику россияне начали применять по всей линии боевого соприкосновения, там, где им необходимо захватить какие-то позиции.

К слову, на Покровском направлении побывал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он рассказал, что россияне прибегают к тактике "тотального просачивания", то есть они пытаются максимально нарастить диверсионные группы в нашем тылу.