Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны.
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Какие изменения на фронте фиксируют 4 августа?
- 2 и 3 августа российские войска провели наступательные операции в Сумской области, возле Новоконстантиновки, но продвижений не зафиксировано.
- Враг продолжил штурмы на севере Харьковской области – возле Волчанска и Волчанских Хуторов, но подтвержденного прогресса не достиг. Возле Великого Бурлака наземной активности не зафиксировано.
- Успехов оккупанты не имели и на Купянском направлении.
- Но российские войска недавно продвинулись на Лиманском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 2 августа, показывают подразделения 36-го мотострелкового полка России, которые поднимают российский флаг в южной части Торского, к востоку от Лимана.
- На Северском направлении 3 августа российские войска атаковали вблизи самого Северска, северо-восточнее Северска вблизи Серебрянки и Григорьевки, а также на юго-восток от Северска вблизи Выемки, но не продвинулись вперед. Возле Часового Яра также без успеха для врага.
Что происходит на фронте 4 августа / карты ISW
- Россияне продолжили наступательные операции на Торецком направлении, но не продвинулись вперед.
- Однако продвижение россиян зафиксировано на Покровском направлении. В сети появилось видео, на котором оккупанты поднимают флаг в центральной части Новоукраинки (к югу от Покровска), что, вероятно, свидетельствует об оккупации поселения
- Также враг имел успех на Новопавловском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 3 августа, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на северо-восток от Новоукраинки (на юго-восток от Новопавловки).
- 3 августа российские войска продолжили наступательные операции на Великомихайловском направлении, но подтвержденных успехов не достигли. Такая же ситуация на востоке Запорожской области.
- В то же время ВСУ удалось продвинуться на западе Запорожской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 2 августа, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись в южной части Плавней (к западу от Орехова).
- На Херсонском направлении враг продолжал ограниченные атаки и нанес неоднократные удары по мосту в Херсоне, в результате которых погиб мирный житель.