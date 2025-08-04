Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны.

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Какие изменения на фронте фиксируют 4 августа?

2 и 3 августа российские войска провели наступательные операции в Сумской области, возле Новоконстантиновки, но продвижений не зафиксировано.

возле Новоконстантиновки, но продвижений не зафиксировано. Враг продолжил штурмы на севере Харьковской области – возле Волчанска и Волчанских Хуторов, но подтвержденного прогресса не достиг. Возле Великого Бурлака наземной активности не зафиксировано.

– возле Волчанска и Волчанских Хуторов, но подтвержденного прогресса не достиг. Возле наземной активности не зафиксировано. Успехов оккупанты не имели и на Купянском направлении.

Но российские войска недавно продвинулись на Лиманском направлении . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 2 августа, показывают подразделения 36-го мотострелкового полка России, которые поднимают российский флаг в южной части Торского, к востоку от Лимана.

на . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 2 августа, показывают подразделения 36-го мотострелкового полка России, которые поднимают российский флаг в южной части Торского, к востоку от Лимана. На Северском направлении 3 августа российские войска атаковали вблизи самого Северска, северо-восточнее Северска вблизи Серебрянки и Григорьевки, а также на юго-восток от Северска вблизи Выемки, но не продвинулись вперед. Возле Часового Яра также без успеха для врага.

Что происходит на фронте 4 августа / карты ISW