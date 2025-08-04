Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни.

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Які зміни на фронті фіксують 4 серпня?

2 та 3 серпня російські війська провели наступальні операції в Сумській області, біля Новокостянтинівки, але просувань не зафіксовано.

біля Новокостянтинівки, але просувань не зафіксовано. Ворог продовжив штурми на півночі Харківської області – біля Вовчанська та Вовчанських Хуторів, але підтвердженого прогресу не досяг. Біля Великого Бурлака наземної активності не зафіксовано.

– біля Вовчанська та Вовчанських Хуторів, але підтвердженого прогресу не досяг. Біля наземної активності не зафіксовано. Успіхів окупанти не мали і на Куп'янському напрямку.

Але російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 серпня, показують підрозділи 36-го мотострілецького полку Росії, які піднімають російський прапор у південній частині Торського, на схід від Лимана.

на . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 серпня, показують підрозділи 36-го мотострілецького полку Росії, які піднімають російський прапор у південній частині Торського, на схід від Лимана. На Сіверському напрямку 3 серпня російські війська атакували поблизу самого Сіверська, на північний схід від Сіверська поблизу Серебрянки та Григорівки, а також на південний схід від Сіверська поблизу Виїмки, але не просунулися вперед. Біля Часового Яру також без успіху для ворога.

Що відбувається на фронті 4 серпня / карти ISW