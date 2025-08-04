Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни.
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Які зміни на фронті фіксують 4 серпня?
- 2 та 3 серпня російські війська провели наступальні операції в Сумській області, біля Новокостянтинівки, але просувань не зафіксовано.
- Ворог продовжив штурми на півночі Харківської області – біля Вовчанська та Вовчанських Хуторів, але підтвердженого прогресу не досяг. Біля Великого Бурлака наземної активності не зафіксовано.
- Успіхів окупанти не мали і на Куп'янському напрямку.
- Але російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 серпня, показують підрозділи 36-го мотострілецького полку Росії, які піднімають російський прапор у південній частині Торського, на схід від Лимана.
- На Сіверському напрямку 3 серпня російські війська атакували поблизу самого Сіверська, на північний схід від Сіверська поблизу Серебрянки та Григорівки, а також на південний схід від Сіверська поблизу Виїмки, але не просунулися вперед. Біля Часового Яру також без успіху для ворога.
Що відбувається на фронті 4 серпня / карти ISW
- Росіяни продовжили наступальні операції на Торецькому напрямку, але не просунулися вперед.
- Проте просування росіян зафіксовано на Покровському напрямку. У мережі з'явилося відео, на якому окупанти піднімають прапор у центральній частині Новоукраїнки (на південь від Покровська), що, ймовірно, свідчить про окупацію поселення
- Також ворог мав успіх на Новопавлівському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 3 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Новоукраїнки (на південний схід від Новопавлівки).
- 3 серпня російські війська продовжили наступальні операції на Великомихайлівському напрямку, але підтверджених успіхів не досягли. Така ж ситуація на сході Запорізької області.
- Водночас ЗСУ вдалося просунутися на заході Запорізької області. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 серпня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися в південній частині Плавнів (на захід від Оріхова).
- На Херсонському напрямку ворог продовжував обмежені атаки та завдав неодноразових ударів по мосту в Херсоні, в результаті яких загинув мирний житель.