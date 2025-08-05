Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук, зазначивши, що росіяни зазнають величезних втрат на фронті. Також за останню добу станом на 5 серпня було ліквідовано 1120 окупантів.

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Як ворог намагається проникнути у Покровськ?

Ткачук наголосив, що росіянам вдається просуватися, але це їм коштує великих ресурсів.

Українські сили ліквідують величезну кількість особового складу противника. На певних відтинках фронту, як відзначив він, різниця у втратах доходить 1 до 10 – 15 на нашу користь. Тобто на одного загиблого українського бійця припадає 15 росіян.

Росіяни намагаються досягти результатів і беруть квадратні кілометри української території нереально величезною кількістю своїх полеглих бійців. Їм байдуже на живу силу – вони її стесують,

– пояснив офіцер ЗСУ.

Водночас ворог дуже насичує ділянку фронту довкола Покровська. Він зайшов у Родинське, і це дуже небезпечно, тому що окупанти можуть перерізати трасу Добропілля – Мирноград. Зараз, як наголосив політолог, вона обстрілюється та контролюється російськими FPV-дронами.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті



Також росіяни атакують Добропілля – КАБи вже долітають до його передмістя, так само і FPV-дрони.

Це, на жаль, впливає на нашу логістику і на оборону Покровська. Росіяни малими диверсійними групами намагаються прорвати фронтову лінію для того, щоб закріпитися на підступах до міста і пробувати зайти на якусь вулицю. Наразі українські підрозділи вичищають ворога,

– пояснив Андрій Ткачук.

Також подібна ситуація фіксується з південного заходу Покровська – у населеного пункту Удачне. Ворог, за його словами, там намагається дотискати для того, щоб спробувати взяти місто у напівкільце.

Так само росіяни тестують в районі Олешок на Херсонщині. Вони тут майже вдвічі збільшили кількість бойових зіткнень порівняно з минулим місяцем.

На лівому березі Херсонщини окупанти перевіряють на міцність українську річкову оборону, щоб спробувати пройти на правий берег, – сказав офіцер ЗСУ.

Проте на Сумщині, підкреслив він, протилежна ситуація – значно оптимістичніша. Сили оборони тут перехоплюють ініціативу, витискають ворога і він зазнає дуже великих втрат.