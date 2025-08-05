Завдяки цьому просування росіян зупинено, а постачання провізії та боєкомплекту їхньому угрупованню військ – зірвано. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Що відомо про роботу бійців ГУР на Сумському напрямку?

Згідно з радіоперехопленнями ГУР, солдати російської армії, виправдовуючись надуманими причинами, відмовлялися йти на штурм позицій у зоні відповідальності "Спецпідрозділу Тимура".

У розвідці показали роботу українських бійців. На оприлюдненому відео можна побачити ключові фрагменти місії українських розвідників, зокрема, стрімкі рейди в тилу росіян, прицільну роботу артилеристів і гранатометників, ліквідацію окупантів скидами та точними прильотами FPV-дронів, а також кадри ближнього стрілецького бою.

Українські бійці зачистили позиції росіян на Сумському напрямку: відео ГУР

За даними розвідки, внаслідок дій українських військових щонайменше 334 вбито ще понад 550 – поранено.

Операція проведена силами підрозділів "Химера", "Юнгер", "Стугна", "Сибірський Батальйон", "Аратта", "1514", Paragon, Art Division, First Line, Raven Group та "6 загін спеціальних дій", що входять до складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України.