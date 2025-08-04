Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.

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Яка ситуація біля Покровська?

В ОСУВ "Хортиця" розповіли, яка зараз ситуація на Покровському напрямку.

Біля Покровська зараз точаться найважливіші бої, найважчі бої. Очевидно, що це одна з цілей російської кампанії. Звісно, важко, звісно, хотілося б, щоб росіяни там були зупинені якнайшвидше, але ми всі розуміємо, що зупинити їх там – це велика задача з зірочкою,

– заявив Трегубов.

Водночас наголосив, що наразі робиться усе можливе, аби стримати російських загарбників на цьому напрямку.

Хоча будемо чесні: їх там просто дуже багато. І тактика, яку вони там використовують – це фактично тактика розміну по кількості росіян на метр землі,

– сказав речник.

Зауважив, що Покровськ є головною метою й точкою основного удару окупантів уже багато кампаній. Зокрема, був таким і під час зимової кампанії, яка почалася у грудні – січні. У принципі, залишається вже кілька років.

Принаймні наприкінці 2023 року росіяни вже йшли до Покровська точно, зараз ми маємо середину 2025-го. Для них це важливий пункт, який дав би їм можливість контролю над центральною Донеччиною. Тому, власне, вони всі сили кидали туди,

– підкреслив Трегубов.

Додав, що перш за все треба втримати ворога на півночі від міста. Знищити якомога більше особового складу там, аби окупанти не могли проводити подальші наступальні дії.

"Наразі туди всі зусилля і направлені. Це вже змагання двох сил – хто подужає", – зазначив речник.