Сирський констатував, що ситуація найважча на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олександра Сирського у Telegram.

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Яку тактику використовують росіяни на Покровському напрямку?

Сирський відвідав всі командні пункти частин Збройних Сил і Національної гвардії України які ведуть оборону на Покровському напрямку. Зустрівся з командувачем Сил безпілотних систем, командирами корпусів та бригад.

Він зазначив, що найскладніша ситуація зараз – на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках.

Ворог нарощує зусилля для захоплення наших ключових агломерацій, шукає вразливі місця в нашій обороні, веде активні бойові дії одночасно на кількох напрямках. При цьому росіяни вдаються до тактики "тотального просочування" із нарощуванням диверсійних дій у нашому тилу,

– розповів головком.

Для протидії ворожим диверсантам застосовуються протидиверсійні резерви. Вони шукають та знищують ворожі ДРГ.

"Обговорив із командирами на місцях питання посилення стійкості оборони, інженерного обладнання позицій, мінно-вибухових і невибухових загороджень, інших фортифікаційних споруд, антидронових тунелів. Така робота ведеться, проте має бути активнішою, ширшою та комплексною", – додав Сирський.

Він зазначив, що віддав усі необхідні розпорядження для розв'язання нагальних оборонних задач та проблемних питань. Сирський подякував усім захисникам Донеччини.