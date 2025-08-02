За даними ЗМІ, російські війська наближаються до захоплення Покровська, блокуючи транспортні артерії та створюючи засідки на українські підрозділи, що суттєво ускладнює оборону міста. Успіхи ворога пов'язують з елітними підрозділами безпілотників, які раніше були розгорнуті на Курщині, а тепер перенаправлені в Покровськ, передає 24 Канал.

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Яка ситуація у Покровську?

За даними британської розвідки, протягом останнього тижня росіяни досягли поступових успіхів на північний схід від Покровська, намагаючись обійти його та перерізати логістичні маршрути й наземні лінії зв'язку.

Окупанти просунулися на захід у районі автошляху Н-32, зокрема у напрямку села Родинське, через яке проходить головний північний шлях постачання Покровська. Також загарбники здобули території на південь від траси, просунувшись у районі Миролюбівки.

Нещодавно також російські ДРГ намагалися проникнути до південної частини Покровська.

Імовірно, саме напрямок на Покровськ став для Росії пріоритетним після захоплення Авдіївки в лютому 2024 року.