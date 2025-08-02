По данным СМИ, российские войска приближаются к захвату Покровска, блокируя транспортные артерии и создавая засады на украинские подразделения, что существенно усложняет оборону города. Успехи врага связывают с элитными подразделениями беспилотников, которые ранее были развернуты на Курщине, а теперь перенаправлены в Покровск, передает 24 Канал.

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Какова ситуация в Покровске?

По данным британской разведки, в течение последней недели россияне достигли постепенных успехов к северо-востоку от Покровска, пытаясь обойти его и перерезать логистические маршруты и наземные линии связи.

Оккупанты продвинулись на запад в районе автодороги Н-32, в частности в направлении села Родинское, через которое проходит главный северный путь снабжения Покровска. Также захватчики получили территории к югу от трассы, продвинувшись в районе Миролюбовки.

Недавно также российские ДРГ пытались проникнуть в южную часть Покровска.

Вероятно, именно направление на Покровск стало для России приоритетным после захвата Авдеевки в феврале 2024 года.