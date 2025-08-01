Это 24 Каналу отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко. По его словам, одна из основных задач оккупантов – оккупация всей Донецкой области до конца 2025 года.

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"Они забрасывают туда человеческий, технический ресурс, даже где-то гипертрофированный, который приводит к огромным потерям. Но они имеют возможность отчитываться о каких-то успехах. Если говорим о Донецком направлении, то видим, что и Покровский, и Новопавловский – это направления, которые являются рекордсменами по количеству вражеских атак", – сказал он.

Почему россияне имеют продвижение?

Как свидетельствуют данные с карты Deep State, враг имеет продвижение в Донецкой области. Иван Тимочко отметил, что когда линия фронта достаточно статична, как сейчас, россияне могут в одном месте концентрировать постоянные удары авиацией, КАБами, артиллерией, другими средствами уничтожения. Это приводит к постоянным разрушениям, пристрелянности территорий.

Это когда очень часто территория уже настолько разрушена, что удерживать ее нет смысла. Она пристреляна, разрушена. Она наносит больше трудностей, чем результатов. Тогда приходится частично отводить войска,

– объяснил он.

Кроме этого, бывают ситуации, когда россияне на каком-то из направлений могут, например, углубиться между стыками линии обороны. Тогда приходится какую-то часть войск отводить для того, чтобы наши бойцы не попали в сложное положение или в окружение. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Украины подчеркнул, что территорию вернуть можно, а человеческие жизни – к сожалению, нет.