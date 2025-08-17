Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Яка причина вибуху в Сумах?
Увечері 17 серпня близько 22:40 у Сумах було чути вибух. Перед цим у низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Вона пов'язана із загрозою застосування балістики.
Швидкісна ціль на Сумщині, на Суми,
– написали у Повітряних силах.
Після запуску ракет, моніторингові канали писали, що по місту було застосовано одну ціль типу "Іскандер-М".
Про наслідки роботи ППО чи прильоту наразі інформація відсутня.
Окрім балістики, ворог також запускає по Україні "Шахеди". Небезпека існує вже у більшості областях.
Що відомо про нещодавні обстріли Сум?
- У суботу, 16 липня, уночі та удень було чутно вибухи. Місто атакували ворожі дрони. За попередніми даними, обійшлось без постраждалих та руйнувань.
- У п'ятницю, 15 серпня, у Сумах дрон "Молнія" влучив у центральний ринок. Там виникла пожежа та пошкоджено понад 20 кіосків. Також наслідки зафіксували у навчальному закладі і трьох нежитлових приміщеннях.