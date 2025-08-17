Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також В низці областей оголосили тривогу, були пуски балістики

Яка причина вибуху в Сумах?

Увечері 17 серпня близько 22:40 у Сумах було чути вибух. Перед цим у низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Вона пов'язана із загрозою застосування балістики.

Швидкісна ціль на Сумщині, на Суми,

– написали у Повітряних силах.

Після запуску ракет, моніторингові канали писали, що по місту було застосовано одну ціль типу "Іскандер-М".

Про наслідки роботи ППО чи прильоту наразі інформація відсутня.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак – читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Окрім балістики, ворог також запускає по Україні "Шахеди". Небезпека існує вже у більшості областях.

Що відомо про нещодавні обстріли Сум?