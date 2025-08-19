Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне, якому про це повідомили місцеві.

Що відомо про вибухи на Полтавщині?

О пів на 2 годину ночі 19 серпня стало відомо, що у Лубнах було чутно звуки вибухів. Станом на тоді в Полтавській області тривала повітряна тривога.

Зазначимо, що повітряну тривогу на Полтавщині оголосили ще о 23 годині 18 серпня.

Так, в регіоні її оголосили у звʼязку з загрозою удару російськими дронами. В Повітряних силах ще о пів на 1 годину ночі інформували про групи ворожих ударних БпЛА у північно-східній частини України, зокрема, на Полтавщині.

Вже о пів на 2 годину ночі в ПС повідомили про групи БпЛА на Сумщині з курсом південно-західним (Полтавщина), а також про групи дронів на Харківщині з курсом західним (Полтавщина).

Що відомо про атаку ворога по Україні в ніч на 18 серпня?