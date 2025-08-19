Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне, якому про це повідомили місцеві.
Що відомо про вибухи на Полтавщині?
О пів на 2 годину ночі 19 серпня стало відомо, що у Лубнах було чутно звуки вибухів. Станом на тоді в Полтавській області тривала повітряна тривога.
Зазначимо, що повітряну тривогу на Полтавщині оголосили ще о 23 годині 18 серпня.
Так, в регіоні її оголосили у звʼязку з загрозою удару російськими дронами. В Повітряних силах ще о пів на 1 годину ночі інформували про групи ворожих ударних БпЛА у північно-східній частини України, зокрема, на Полтавщині.
Вже о пів на 2 годину ночі в ПС повідомили про групи БпЛА на Сумщині з курсом південно-західним (Полтавщина), а також про групи дронів на Харківщині з курсом західним (Полтавщина).
Що відомо про атаку ворога по Україні в ніч на 18 серпня?
- У ніч проти 18 серпня ворог атакував 4-ма балістичними ракетами Іскандер-М, а також та 140-ма ударними БпЛА.
- Зеленський відреагував на атаку противника. За його словами, ворог абсолютно свідомо цілить по українцях, убиваючи їх. І це відбувається на тлі розмов світових лідерів.
- Внаслідок удару дронами по Харкову відомо про загиблих, найменша дівчинка – півтора року, і десятки постраждалих, серед яких і діти.
- У Запоріжжі через ракетні удари по місту відомо також є постраждалі та загиблі.
- Був і свідомий російський удар по енергетичному об’єкту в Одесі.