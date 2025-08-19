Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне, которому об этом сообщили местные.
Что известно о взрывах на Полтавщине?
В половине 2 часов ночи 19 августа стало известно, что в Лубнах были слышны звуки взрывов. По состоянию на тогда в Полтавской области продолжалась воздушная тревога.
Отметим, что воздушную тревогу на Полтавщине объявили еще в 23 часа 18 августа.
Так, в регионе ее объявили в связи с угрозой удара российскими дронами. В Воздушных силах еще в половине 1 часа ночи информировали о группах вражеских ударных БпЛА в северо-восточной части Украины, в частности, на Полтавщине.
Уже в половине 2 часов ночи в ВС сообщили о группах БпЛА на Сумщине с курсом юго-западным (Полтавщина), а также о группах дронов на Харьковщине с курсом западным (Полтавщина).
Что известно об атаке врага по Украине в ночь на 18 августа?
- В ночь на 18 августа враг атаковал 4-мя баллистическими ракетами Искандер-М, а также и 140-ю ударными БПЛА.
- Зеленский отреагировал на атаку противника. По его словам, враг абсолютно сознательно целится по украинцам, убивая их. И это происходит на фоне разговоров мировых лидеров.
- Вследствие удара дронами по Харькову известно о погибших, самая маленькая девочка – полтора года, и десятки пострадавших, среди которых и дети.
- В Запорожье из-за ракетных ударов по городу известно также есть пострадавшие и погибшие.
- Был и сознательный российский удар по энергетическому объекту в Одессе.