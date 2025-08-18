Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на народного депутата Елену Шуляк.

Кого убила Россия в Харькове?

На рассвете 18 августа россияне в очередной раз атаковали мирные украинские города. Под ударом оказался и Харьков. Там "Шахеды" целенаправленно попали в 5-этажный дом.

Российские оккупанты оборвали жизни 7 человек, среди которых двое – дети. Также есть пострадавшие. Их насчитывается по меньшей мере 20. Спасательные работы продолжаются, а под завалами могут быть люди.

В Харькове российские убийцы оборвали жизнь целой семьи: мать, отец, 16-летний сын, полуторагодовалая дочь и бабушка,

– сообщила нардеп.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов обнародовал кадры российского удара по мирному населению. По его словам, пять вражеских дронов-камикадзе заходили с разных направлений и били по людям, которые спали в пять утра.

