Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на народного депутата Елену Шуляк.
Кого убила Россия в Харькове?
На рассвете 18 августа россияне в очередной раз атаковали мирные украинские города. Под ударом оказался и Харьков. Там "Шахеды" целенаправленно попали в 5-этажный дом.
Российские оккупанты оборвали жизни 7 человек, среди которых двое – дети. Также есть пострадавшие. Их насчитывается по меньшей мере 20. Спасательные работы продолжаются, а под завалами могут быть люди.
В Харькове российские убийцы оборвали жизнь целой семьи: мать, отец, 16-летний сын, полуторагодовалая дочь и бабушка,
– сообщила нардеп.
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов обнародовал кадры российского удара по мирному населению. По его словам, пять вражеских дронов-камикадзе заходили с разных направлений и били по людям, которые спали в пять утра.
Какие города были под атаками?
- В Запорожье погибли три человека из-за российского обстрела баллистикой. По меньшей мере 23 человека ранены. Повреждены объекты критической инфраструктуры, жилые дома, транспорт и предприятие. На нескольких улицах города временно ограничили движение.
- Россияне ударили баллистикой по Сумах. Там разрушен корпус Сумского государственного университета. Возгорание ликвидировали под утро.
- В результате удара по Одесской области произошло масштабное возгорание на объекте топливно-энергетической инфраструктуры. Информации о жертвах или пострадавших нет.