Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

Как выглядел момент попадания дрона в Харькове?

Утром понедельника, 18 августа, в Индустриальном районе Харькова несколько ударных БпЛА попали в пятиэтажный дом. В результате удара есть разрушения, по меньшей мере 20 пострадавших и 7 погибших. Среди жертв есть дети.

Мэр Харькова поделился моментом российской смертельной атаки на мирное население города. По его словам, удар был направлен именно по дому.

Попадание "Шахеда" в дом в Харькове: смотрите видео

Удар по жилому дому был целенаправленный – пять вражеских "Шахедов" заходили на него с разных сторон и били именно по людям, которые мирно спали в пять утра,

– написал Терехов.

Что известно недавние об обстрелах Харькова?