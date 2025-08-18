Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.
Как выглядел момент попадания дрона в Харькове?
Утром понедельника, 18 августа, в Индустриальном районе Харькова несколько ударных БпЛА попали в пятиэтажный дом. В результате удара есть разрушения, по меньшей мере 20 пострадавших и 7 погибших. Среди жертв есть дети.
Мэр Харькова поделился моментом российской смертельной атаки на мирное население города. По его словам, удар был направлен именно по дому.
Попадание "Шахеда" в дом в Харькове: смотрите видео
Удар по жилому дому был целенаправленный – пять вражеских "Шахедов" заходили на него с разных сторон и били именно по людям, которые мирно спали в пять утра,
– написал Терехов.
Что известно недавние об обстрелах Харькова?
- В ночь на 18 августа четыре дрона попали в многоэтажку. Там произошло возгорание и обвал перекрытий. Среди погибших – 1,5-летний ребенок и 16-летний подросток. Количество раненых растет, под завалами могут оставаться люди.
- Вечером в городе также прогремели взрывы. Тогда, по словам Терехова, предварительно известно, что город атаковали дронами-камикадзе "Молния". Последствия удара уточняются.
- Одна из последних атак была 9 августа. Тогда оккупанты ударили по мебельному магазину дроном "Молния-2". Ранены были пять человек, у здания повреждена крыша.